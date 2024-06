„Open Piano for Refugees“ lädt zum täglichen Klavierspiel ein

/ ©Open Piano for Refugees

Der gemeinnützige Verein „Open Piano for Refugees“ lädt herzlich ein, täglich von 11 bis 21 Uhr am frei zugänglichen Klavierflügel, der vom Klavierhaus Langer zur Verfügung gestellt wird, vorbeizukommen und sich von der Musik begeistern zu lassen.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Das Event soll sowohl Hobby- als auch Profi-Pianisten anlocken, die am Open Piano ohne Voranmeldung spielen dürfen. Mit dem Open Pianos will man den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Zusätzlich können die Gäste die soziale Musikschule DoReMi mit einer Spende unterstützen, in der Schüler unabhängig ihres Einkommens Musikunterricht erhalten.