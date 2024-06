Cool: Mit dem Sommerbus gratis zum See

Die Stadt Villach möchte ihren Bürgern Alternativen zum eigenen Auto anbieten. Gerade rechtzeitig zum Start der Badesaison gibt es auch heuer wieder für Villacher einen kostenlosen Busservice zu den Villacher Strandbädern am Faaker See. „Im Sommer können alle die Sommerbuskarte gratis im Stadtgebiet nutzen und mit dem Bus zum See fahren“, sagen Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und Stadtrat Sascha Jabali Adeh.

Sommerbuskarte

Speziell Familien und Jugendlichen soll eine kostenlose Alternative zum Privatauto geboten werden. Man muss keinen Parkplatz suchen, man spart sich Stress bei der Anreise und ist umweltfreundlich unterwegs. Um das kostenlose Angebot zu nutzen, ist es nur nötig, einen Nachweis zu erbringen, dass man in Villach lebt. Dies lässt sich unkompliziert mit der Sommerbuskarte bewerkstelligen. Zudem liegt die Sommerbuskarte der Juni-Ausgabe der Villacher Stadtzeitung bei.

Linie 5194

Mit der Linie 5194 fährt man kostenlos von Villach zum Faaker See und zurück und erreicht das Gratis-Bad Panoramabeach Faaker See in Drobollach, den ebenfalls frei zugänglichen Greenbeach Tschebullbad in Egg und den Sunsetbeach Strandbad Egg. Der Bus verkehrt mehrmals täglich. Abfahrt ist unter der Woche in der 10. Oktoberstraße und am Hans-Gasser-Platz, an Wochenenden am Hauptbahnhof. Das Angebot gilt von 27. Juni bis 30. September 2024. Weitere Informationen findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2024 um 10:43 Uhr aktualisiert