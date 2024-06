Infineon-Chefin soll in den ÖBAG-Aufsichtsrats einziehen

Die ÖBAG, Österreichische Beteiligungs AG, ist eine staatliche Holdinggesellschaft in Österreich, die für die Verwaltung und Kontrolle der Beteiligungen der Republik Österreich an verschiedenen Unternehmen zuständig ist. Die ÖBAG spielt eine zentrale Rolle in der österreichischen Wirtschaftspolitik, da sie Beteiligungen an strategisch wichtigen Unternehmen im Staatsbesitz verwaltet.