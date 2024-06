Kind von Storchenmama „Gretel“ gerettet: „Pechvogel“ wieder eingefangen

Storch in Not

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 09:21 / ©Marktgemeinde Deutschfeistritz

Besorgte Bewohner der Gemeinde Deutschfeistritz berichteten über einen verunglückten Storch, der nicht mehr fliegen konnte. Ursprünglich wurde angenommen, dass es sich dabei um „Gretel die Störchin“ handelte. Tatsächlich war es aber ihr Junges, welches Hilfe benötigte.

©Marktgemeinde Deutschfeistritz Das Junge von „Gretel der Störchin“… ©Marktgemeinde Deutschfeistritz …benötigte Hilfe.

Keine Rückkehr zu den Eltern

„Unser Außendienst-Team konnte den ‚Pechvogel‘ einfangen und an unsere ortsansässige Storchenbeauftrage Frau Claudia Michaelis und deren Tochter übergeben. Die beiden brachten den verletzten jungen Herren zur Abklärung in die Storchenstation Tillmitsch, wo er nun beringt wird“, berichtet die Marktgemeinde Deutschfeistritz. Die Storchenstation Tillmitsch informierte anschließend, dass der Jungstorch nicht mehr ins Storchennest nach Deutschfeistritz zu seinen Eltern zurückkehren wird, sondern im August seine Reise in den Süden von Tillmitsch aus antreten wird.