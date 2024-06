Tragödie in Italien: Österreicherin bei Unfall getötet

Die tragischen Szenen spielten sich am Mittwoch, gegen 18.40 Uhr, auf der A4 in Richtung Padua, beim Abschnitt zwischen Jesolo und Venedig, in Italien ab. Ein LKW hatte einen Reifen verloren, der mit voller Wucht gegen das Auto der Österreicherin knallte und die Windschutzscheibe durchschlug, berichtet das „Jesolo Magazin“. In der Folge verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte gegen eine Leitplanke. Leider kam für die Österreicherin jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an Ort und Stelle. Die örtliche Verkehrspolizei nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2024 um 10:45 Uhr aktualisiert