Seit Wochen entlaufen: Hündin „Peggi“ ist endlich wieder zu Hause

Seit fast einem Monat sucht die K9-Tiersuche Kärnten mit dem Team in Scheifling (Steiermark) nach der Hündin „Peggi“. Als sie am Weg in ihr neues zu Hause war, ist die Vierbeinerin entkommen. Daraufhin wurde sofort das Team aus Klagenfurt alarmiert. Wenig später wurde die Hündin gesichtet, doch einfangen ließ sie sich nicht.

Wohlauf und überglücklich

Mit den verschiedensten Methoden wie mit einer Gehegefalle, mit einer Futterspur und einem Swimmingpool hat man versucht, die Hündin einzufangen. Heute kam endlich die erfreuliche Nachricht: Peggi ist wieder da! Sie ist wohlauf und befindet sich auf dem Heimweg. Ihre neuen Besitzer sind überglücklich und froh, dass es ihrer Peggi gut geht.