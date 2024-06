Hier staut es sich im Sommer

Der Start in die Ferien in Ostösterreich (ab dem 29. Juni) wird – abgesehen von der Anreise und Abreise zum Formel 1 GP in Spielberg – noch zu keinen größeren Problemen auf den Hauptverbindungen führen. Das Verkehrsaufkommen wird sich sukzessive mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich (ab dem 6. Juli) steigern.

Ferien in Deutschland bringen Blechkolonnen mit sich

Den Höhepunkt der Reisewelle prognostizieren der ÖAMTC für Ende Juli – Anfang August, da beginnen die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg und es muss mit den gewohnten langen Blechkolonnen gerechnet werden.

A10-Abschnitt Golling-Werfen wieder zweistreifig befahrbar

Die Hauptstaupunkte wird es auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen, etwa auf der Verbindung Salzburg – Villach – Karawanken Tunnel geben. Große Erleichterung für alle Urlaubenden: In den Sommermonaten wird der Baustellenbereich Golling-Werfen auf der Tauern Autobahn (A10) in beiden Richtungen wieder zweistreifig befahrbar sein. Dichter Kolonnenverkehr wird außerdem auf der Verkehrsachse Suben – Linz – Steinhäusl – Vösendorf – Schwechat – Nickelsdorf erwartet.

Rückreisewelle ab Mitte August

Die Rückreisewelle wird ihre Höhepunkte ab Mitte August nach dem „Ferragosto“-Wochenende sowie in den ersten beiden September-Wochenenden (Ferienende West- und Südösterreich, Bayern und Baden-Württemberg) haben.

Schweizer A13 bleibt teilweise gesperrt

Die Schweizer Autobahn (A13) bleibt auf der Verbindung Bellinzona – Chur zwischen Lostallo und Mesocco nach Unwetterschäden noch mehrere Wochen gesperrt. Der Transitverkehr wird großräumig über die Autobahn A2 umgeleitet. Als weitere Alternativrouten stehen zudem die Simplon-Route und der Große St. Bernhard zur Verfügung. Aber auch die Brenner Strecke (A13) könnte von deutschen Urlaubenden laut ÖAMTC als Ausweichroute genutzt werden. Dies würde zu zusätzlichen Staus führen.

Einen Überblick über die stärksten Reisewochenenden und die jeweils betroffenen Strecken kann man sich auf der Website des ÖAMTC machen.