Jetzt neu: Vegane und vegetarische Kochlehre kommt

Nach längerem Hin und Her soll sie nun doch kommen: Die vegane und vegetarische Kochlehre wird ab Anfang 2025 umgesetzt. Damit nimmt Österreich international eine Vorreiter-Rolle bei zeitgemäßer Ausbildung in der Gastronomie ein. Die Lehrzeit soll drei Jahre betragen.

Vierwöchige Begutachtungsfrist

Nachdem sich Teile der Gastronomie und Arbeitnehmervertreter zuletzt dagegen gewehrt haben, wird sie nun via Verordnung umgesetzt. Zuvor gibt es noch eine vierwöchige Begutachtungsfrist. „Der Verordnungsentwurf ist sehr vielversprechend. Die Detailinhalte bis zum Start im Jänner sind aber noch nicht in Stein gemeißelt“, sagt Felix Hnat von der Veganen Gesellschaft Österreich.

Vegetarisch-vegane Ernährung liegt im Trend

Die vegetarisch-vegane Kochlehre macht die Kochlehre all jenen Personen zugänglich, die aufgrund ihrer persönlichen Ernährungsgewohnheiten eine Lehre in der Gastronomie zuvor ausgeschlossen haben. Im Rahmen der vegetarisch-veganen Kochlehre müssen Lehrlinge nicht mit Fleisch hantieren. So wird der Lehrberuf für all jene Personen erschlossen, die sich zum Schutz von Gesundheit, Tierrechten und des Klimas nicht omnivor ernähren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2024 um 11:01 Uhr aktualisiert