Junge Brutalo-Gang schlägt 43-Jährigen bewusstlos und raubt ihn aus!

Am 21. April 2024, kurz vor 23 Uhr, wurde ein 43-jähriger Mann aus Althofen von zwei bisher unbekannten Personen körperlich attackiert und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Als das Opfer verneinte, griff einer der Täter in dessen Jackentasche und stahl ein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Erhebungen zur genauen Klärung des Tatherganges sind noch nicht abgeschlossen.

Täter ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen seitens des Landeskriminalamtes Kärnten – Raubdelikte konnten nunmehr drei Jugendliche im Alter von 16, 15, 14 Jahren, ausgeforscht werden und zur Anzeige gebracht werden. Die Jugendlichen zeigen sich zur Tat geständig.

Opfer war Tätern weitläufig bekannt

Am Abend vor dem Raubüberfall fuhren der 16- und der 14-Jährigen gemeinsam mit dem Zug von Klagenfurt nach St. Veit an der Glan. Im Zug befand sich auch das spätere Opfer, ein 43-jähriger Mann aus Althofen. In St. Veit an der Glan stieg ein Freund der beiden Jugendlichen, ein 15-jähriger Bursche, zu. Auf der weiteren Fahrt nach Althofen, beschlossen sie, den 43-Jährigen, der ihnen weitläufig bekannt war, auszurauben.

Von hinten niedergeschlagen

In Althofen stiegen alle vier aus. Die drei verfolgten den 43-Jährigen. Bei einer, scheinbar, günstigen Gelegenheit, schlugen sie den Mann am 21. April 2024 um 23.50 Uhr im Nahbereich des Bahnhofes von hinten nieder. Der 16- und der 15-Jährige schlugen rund drei Minuten massiv auf den 43-Jährigen ein. Auch als er schon am Boden lag, traten beide abwechselnd mehrfach gegen seinen Kopf ein.

Opfer ausgeraubt

Als das Opfer regungslos war, raubten ihn die Täter aus. Durch Ermittlungen am unmittelbaren Tatort konnte ein Überwachungsvideo eines dort ansässigen Geschäftes gesichert werden. Auf diesem Video ist die gesamte Tathandlung eindeutig zu sehen. Aufgrund der Dunkelheit und der schlechten Auflösung waren die Tatverdächtigen jedoch noch nicht identifizierbar. Erst durch weitere Umfeldermittlungen konnte die unmittelbaren Tatverdächtigen, der 16, irakischer Staatsbürger, und der 15-jährige, ungarische Staatsbürger, ausgeforscht werden. Der 14-Jährige, österreichischer Staatsbürger, fungierte als Aufpasser und war am Raub nicht unmittelbar beteiligt.

Aus Haft entlassen

Aufgrund des bis dahin ermittelten Sachverhaltes ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Festnahme des 16- und der 15-Jährigen an. Die Festnahmen und die Einlieferungen der Burschen erfolgten am 27. und am 29. Mai 2024. Beide wurden unter Auflagen am 12. Juni 2024 wieder aus der Haft entlassen. Der 14-Jährige wird auf freiem Fuße der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.