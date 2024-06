Mit Foodora: BILLA liefert jetzt in Graz direkt an die Haustüre

BILLA Sofortlieferung in Graz: Über 6.000 Produkte mit foodora direkt an die Haustür

BILLA Kunden können ab sofort in Graz ihre Einkäufe innerhalb einer Stunde über die foodora-App direkt nach Hause liefern lassen. Die Preise sind mit jenen in den BILLA Filialen ident. Die neu eingeführte Partnerschaft ermöglicht es Grazern, aus einem Sortiment an über 6.000 Drogerie- und Lebensmittelartikeln auszuwählen und diese binnen einer Stunde oder schneller nach Hause geliefert zu bekommen. BILLA weitet mit dieser Kooperation sein Online-Angebot auf Quick Commerce aus.

Über 6.000 Produkte

Kunden können ihre gewünschten Produkte in vier Grazer BILLA Filialen über die foodora-App oder Webseite ordern. In den Märkten stellen Mitarbeiter von foodora den Einkauf zusammen und übergeben die Bestellung an foodora-Fahrer. Ab sofort sind damit in Graz über 6.000 Produkte online verfügbar. Die Preise sind mit jenen im Markt ident, wobei Aktionen und Rabatte bei Bestellungen über den Lieferdienst nicht gültig sind.