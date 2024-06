Erster Frisör Kärntens bietet „stillen Service“ an

Claudia und Thomas Adlassnig sammelten in zwei renommierten Salons in Klagenfurt jahrzehntelange Erfahrung. Sie bieten die bestmögliche Beratung, die sich durch langjähriges Fachwissen auszeichnet und sorgen zugleich für ein Gefühl von Entspannung und Gemütlichkeit.



Wer kennt es nicht? Es gibt Tage, da will man einfach seine Ruhe haben und trotzdem eine tolle Frisur haben. Und auch menschlich unterscheiden wir uns voneinander: Der eine will gerne reden, der andere will nicht vom Friseur zugetextet werden. So mancher möchte seine gebuchte Dienstleistung genießen, ohne sich gezwungen zu fühlen Smalltalk zu führen. Und manchmal weiß man einfach nicht, wie man seinem Friseur freundlich sagen kann, dass man heute einfach nur Ruhe haben will. Ein Londoner Trend, der in immer mehr renovierten Salons einkehrt, hält nun auch in Klagenfurt Einzug: Der Silent Cut oder auch Silent Service.

©zVg Der Salon „Adlassnig Friseure“ befindet sich in der Lerchenfeldstraße in Klagenfurt. „Wir haben uns bewusst für eine entspannte und ruhige Atmosphäre entschieden,“ so Claudia Adlassnig.

Waschen, schneiden und einmal das Ruhe-Service bitte!

So könnte dein Wunsch bald lauten, denn Claudia und Thomas Adlassnig von AdlassnigFriseure in Klagenfurt bieten bewusst eine ruhige Dienstleistung zum (dazu-)Buchen an. Natürlich bekommt jeder ein ausführliches Beratungsgespräch und danach versprechen die Beiden nicht mehr mit dem Kunden zu reden. „Somit herrscht keine unangenehme Stille sondern eine bewusste Entspannung beim Frisör“, verrät Claudia Adlassnig gegenüber 5 Minuten Klagenfurt. Wer plaudern möchte, da bleibt es natürlich dabei. Wer Entspannung wünscht – bucht den Silent Service einfach dazu. Hier gibt es nähere Informationen.

Das steckt hinter dem Silent Service, auch Silent Cut genannt Was ist ein Silent Cut? Dahinter verbirgt sich ein relativ neuer Trend. Der Ursprung stammt aus London und entstand in den letzten Jahren, wo viele Gespräche krisenbedingt negativ behaftet waren. Der Service ist für Kundinnen und Kunden beim Haarschnitt buchbar und bietet noch mehr Entspannung. Friseure und KundInnen besprechen die Frisur und hören danach voneinander kaum mehr etwas.

