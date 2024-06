Hochwasser-Gefahr: Erneute Wetterwarnung für die Steiermark

Wetterdienste warnen am heutigen Donnerstag vor lokalen starken Regenfälle.

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 12:14 / ©FF Gössendorf

Die GeoSphere Austria hat für den gestrigen Mittwoch eine gelbe Wetterwarnung in der Steiermark herausgegeben, dabei wurden teils starke Regenfälle prognostiziert, welche lokal auch für Überschwemmungen sorgen könnten. Tatsächlich ist dies auch eingetreten, besonders betroffen ist die Gemeinde Raaba-Grambach. Die Straße durch das Ortsgebiet wurde dort wegen Hochwasser gesperrt. Die Feuerwehren in Graz-Umgebung mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken.

©FF Grambach Die Straße in Grambach wurde völlig überschwemmt.

Regenfälle können in bereits betroffenen Gebieten erneut für Überschwemmungen sorgen

Auch für den heutigen Donnerstag gibt es wieder eine Wetterwarnung. Ein Blick auf die Karte der GeoSphere Austria zeigt: Die Steiermark ist wieder gelb eingefärbt. Wo aber wird schwerpunktmäßig am meisten Regen erwartet? „Auch heute liegt der Fokus wieder im Osten. Es hat bereits in der Nacht und auch in der letzten Stunde stark geschüttet“, informiert Hannes Rieder von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Die Gefahr für Hochwasser bleibt weiter bestehen. Besonders dort, wo es heute Nacht bereits stark geregnet hat, könnte es wieder zu Überschwemmungen kommen.

Prognose bleibt vage

„Wo genau die Zellen ihr Maximum haben werden, kann jedoch noch nicht prognostiziert werden“, so Rieder. Wahrscheinlich ist es jedoch, dass wieder östliche Gebiete wie Liezen und Deutschlandsberg stärker betroffen sind.