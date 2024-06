Hund gequält: Besitzer (38) drehte komplett durch

Höllenqualen musste eine französische Bulldogge bei ihrem Besitzer durchmachen. Dem Vierbeiner wurden bereits am 16. Mai 2024 die Barthaare (Vibrissen), sowie das Fell abrasiert. Mitte Juni, genauer gesagt am 11. Juni, wurde Anzeige wegen des Verdachts auf Tierquälerei erstattet. Die Ermittlungen der Polizei ergaben Schreckliches. Seit 27. Mai 2024 ist der Hund nicht mehr auffindbar. Wer weiß, was ihm zugestoßen sein könnte…

Viele Opfer

Doch das ist nicht das erste Mal, dass der Besitzer, ein 38-jähriger Österreicher, ins Visier der Behörden geriet. Von der Landespolizeidirektion Wien heißt es: „Am 14. Mai 2024 soll er seine Ex-Lebensgefährtin aufgrund eines vorangegangenen Streites gewürgt und in weiterer Folge verletzt haben. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.“ Die Ex-Freundin war nicht die Einzige, die von dem mutmaßlichen Tierquäler verletzt wurde. Am 6. Juni 2024 griff der 38-Jährige seine eigene Mutter an und verletzte sie im Gesicht. Auch in diesem Fall wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Es wurde immer schlimmer

Seit diesem Tag befand sich der Mann „aufgrund der gegebenen medizinischen Umstände“ in einem Spital. Am 10. Juni 2024 ging er dort dann auf eine Mitarbeiterin sowie einen Mitarbeiter los. Er schlug auf beide ein, wobei sie im Bereich des Bauchs und er im Gesicht verletzt wurde. Schlussendlich griff die Polizei ein. „Aufgrund einer Gesamtschau der Gegebenheiten, insbesondere wegen der bereits angezeigten Delikte, der diesbezüglich scheinbar steigenden Eskalation und der wahrscheinlichen Wiederholungsgefahr, wurde die Festnahmeanordnung am 21. Juni 2024 gegen den 38-Jährigen vollzogen“, heißt es. Der 38-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Erhebungen laufen.