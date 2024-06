Barrierefrei Busfahren: Event war ein voller Erfolg

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 12:53 / ©Stadt Villach/Olga Bereslavskaya

Ein besonderes Angebot gab es am vergangenen Sonntag, 23. Juni 2024, auf dem Gelände des Busunternehmens Dr. Richard in der Seebacher Allee 16. Dr. Richard und die Stadt Villach luden in Kooperation mit ÖZIV Kärnten Menschen mit eingeschränktem Geh- oder Sehvermögen zur Informationsveranstaltung „Barrierefrei Busfahren im Alltag“.

Angebot wurde gut angenommen

Hier wurde die perfekte Möglichkeit geboten, die Fahrzeuge in Ruhe kennenzulernen und Abläufe einzuüben. „Diese inklusive Veranstaltung soll es Betroffenen ermöglichen, unsere Busse ohne Unsicherheiten nutzen zu können. Das Angebot wurde sehr gut angenommen und ich möchte mich bei allen Beteiligten für die Umsetzung dieser Idee ganz herzlich bedanken“, sagt Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE).

Wiederholung wird angestrebt

Zum Üben und Ausprobieren standen Fahrzeuge der städtischen BUS:SI-Linien bereit, aber auch ein kleinerer Bus, wie er seit dem Wochenbeginn im sogenannten Mikro-ÖV verkehrt. Das Training war natürlich kostenlos. Eine Wiederholung des inklusiven wie besonderen Angebots wird angestrebt. Die Veranstaltung bot nicht nur den Gästen die Möglichkeit, die Fahrzeuge besser kennenzulernen, durch die Perspektive der Betroffenen haben auch wir viel über die Fahrzeuge gelernt und Optimierungspotenzial erkannt.