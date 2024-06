Frau (47) stürmt in die Wohnung des Ex‘ – verletzt seine neue Freundin

Am Mittwoch, dem 26. Juni, um 11.45 Uhr eskalierte ein Eifersuchtsdrama in (12.) Wien-Meidling: Eine 47-jährige Österreicherin suchte den Aufenthaltsort ihres 39-jährigen Ex-Lebensgefährten und dessen neuer Freundin (38) auf. Nachdem sie vergeblich an der Tür geklopft und gegen die Fenster gehämmert hatte, schien sie das Stiegenhaus zu verlassen zu haben. Doch als die neue Freundin nachsehen wollte, nutzte die 47-Jährige die Gelegenheit, um in die Wohnung zu gelangen.

Mit Klappmesser verletzt

In der Wohnung kam es dann zum Handgemenge zwischen den drei Personen. Dabei verletzte die 47-Jährige die neue Freundin ihres Ex-Freundes mit einem Klappmesser am rechten Bein. Auch die Angreiferin erlitt Verletzungen durch Tritte in den Bauch. Beide Frauen wurden vorläufig festgenommen.

Alle Beteiligten angezeigt

Das Klappmesser wurde vor Ort sichergestellt. Gegen die 47-Jährige wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Sie wird auf freiem Fuß wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs und der gefährlichen Drohung angezeigt. Der Ex-Lebensgefährte und seine neue Freundin müssen sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.