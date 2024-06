18-Jährige getreten und beraubt: Polizei ortete gestohlenes Handy

Am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, um 9.10 Uhr, wurde eine 18-Jährige in der Johnstraße (15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus) von zwei Frauen beraubt. Die junge Frau gab an, dass sie ihr Mobiltelefon einer der Tatverdächtigen übergab, da diese behauptete, dringend telefonieren zu müssen. Als die 18-Jährige ihr Handy zurücknehmen wollte, wurde es ihr aus der Hand geschlagen und sie wurde getreten. Die beiden Frauen flohen mit dem Mobiltelefon. Durch eine Ortung konnte das gestohlene Handy in einer Wohnung bei einer 15-jährigen Tatverdächtigen (Staatsangehörigkeit: Rumänien) gefunden werden. Die 15-Jährige wurde angezeigt, weitere Ermittlungen laufen.