Polizeihündin „Mira“ klärt Fahrraddiebstahl in Wien auf

Am Mittwoch, dem 26. Juni, um 2.35 Uhr, hörte eine Zeugin, in ihrer Wohnung in der Bruno-Marek-Allee in (2.) Wien-Leopoldstadt, metallische Geräusche. Sie schaute aus ihrem Fenster und beobachtete einen Mann dabei, wie er mit einem Fahrrad davonfuhr. „Nachdem die Frau den Innenhof aufgesucht hatte, konnte sie den ihr unbekannten Mann ohne das zuvor verwendete Fahrrad erneut im Bereich des Fahrradständers wahrnehmen“, schildert die Polizei weiter. Die Zeugin witterte, dass da etwas nicht stimmte. Also alarmierte sie die Exekutive.

Polizeihündin „Mira“ findet Diebes-Rucksack

Der Mann floh sofort, als er die Beamten sah. Kurz darauf wurde er von den Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau angehalten. Doch es fehlte der Rucksack, den die Zeugin beschrieben hatte. Da kam der Riecher der Polizeihündin „Mira von Dozsafalvi“ zum Einsatz. „Mira“ fand den Rucksack dann im Innenhof des Mehrparteienhauses. Verschiedene Tatmittel, wie eine Akku-Flex-Maschine, ein durchtrenntes Kettenschloss und ein abgetrenntes Vorhängeschloss, wurden sichergestellt.

Täter gefasst

„Im Zuge der weiteren Tatorterhebungen konnte ein weiteres Fahrrad wahrgenommen werden, dessen Sperrvorrichtung bereits durch den Tatverdächtigen durch das Tatmittel entfernt wurde. Da eine Belassung vor Ort aufgrund des ungesicherten Zustandes nicht möglich war, wurde dieses durch eine Sperrkette gesichert und vorläufig sichergestellt“, heißt es von der Polizei. Der 31-jährige Österreicher wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Erhebungen, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Fahrrades, laufen.