Über 175 Jugendliche stehen ehrenamtlich als Schülerlotsen im Einsatz

175 Schülerlotsen folgten am heutigen Donnerstag der Einladung der Bildungsdirektion in den Familywald am Ossiacher See. Dort wurde ihnen ein spannender Vormittag in der Natur inklusive Jausenpaket geboten. Bildungsdirektorin Isabella Penz betonte: „Es geht heute darum, danke zu sagen, für euer ehrenamtliches Engagement im Dienste der Allgemeinheit. Ihr leistet einen wesentlichen Beitrag, die Schulwege im Land sicherer zu machen.“

Bei jedem Wetter im Einsatz

Auch Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) freute sich über die vielen Teilnehmenden und dankte für ihr Kommen. „Aber noch viel mehr danke ich euch für eure Leistungen während des Schuljahres. Was ihr leistet, ist sensationell. Ich bin begeistert von eurem Einsatz im Dienste der Allgemeinheit bei jedem Wetter, das ganze Jahr hindurch […].“ Seit 56 Jahren helfen Schüler (ab der 7. Schulstufe) nun schon ehrenamtlich und unentgeltlich auf Kärntens Straßen dabei, ihre Schulkollegen sicher auf ihrem Schulweg über die Straßen zu lotsen. Und das morgens und mittags an jedem Schultag. Ausgerüstet mit leuchtenden Westen und Signalkelle müssen sie abwarten, bis sich im Verkehr eine Lücke ergibt und anschließend die Schüler sicher über die Straße begleiten.

©Büro LR Fellner Am Foto: Bildungsdirektorin Isabella Penz und Landesrat Daniel Fellner bei der Begrüßungsrede.

Jugendliche im Dienst der Verkehrssicherheit

Die ehrenamtliche Schulwegsicherung wird von der Verkehrsabteilung der Landespolizei Kärnten gemeinsam mit den Schulen organisiert. Die Schülerlotsen und Schulwegspolizisten erhalten eine theoretische sowie praktische Ausbildung und werden im Anschluss entsprechend ausgestattet. Interessierte Schüler können sich direkt bei ihrer Schuldirektion oder bei der örtlichen Polizei über den Lotsendienst informieren.