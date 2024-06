Ferienbeginn sorgt für Stau in Kärnten

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 14:28 / ©Bild von G.C. auf Pixabay

Mit dem Beginn der Ferien in Ostösterreich, aber auch in Tschechien und in der Slowakei fällt der Startschuss des Sommerreiseverkehrs auf den Transitrouten. Die Hauptstaupunkte prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen, etwa auf der Verbindung Salzburg – Villach – Karawanken Tunnel.

Staupunkte

A2, Süd-Autobahn, in den Abschnitten Pinkafeld-Lafnitztal, Velden und Villach

A11 Karawanken Autobahn, vor dem Grenzübergang Karawanken Tunnel

A10, Tauern Autobahn im gesamten Verlauf, speziell im Raum Salzburg, vor den Tunnelbereichen und vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

Kroatien und Slowenien: Keine Grenzkontrollen mehr

Auf dem Weg an die kroatische Adria gibt es zwischen Slowenien und Kroatien aktuell keine Grenzkontrollen mehr. Den Stauhöhepunkt in diesem Sommer erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion Ende Juli, wenn u.a. Bayern in die Sommerferien startet.