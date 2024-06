Dieselaustritt im Tunnel: LKW-Panne legt A9 stundenlang lahm

/ ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 14:36

Gegen 11 Uhr geriet ein Holz-Lkw, der auf der A9 in Richtung Graz unterwegs war, im Gleinalmtunnel in Schwierigkeiten. Ursache war eine Reifenpanne, die das Radhaus des Lastwagens beschädigte und den Treibstofftank des Fahrzeugs in Mitleidenschaft zog.

Tunnelröhre zwei Stunden gesperrt

„Mehrere Liter Diesel traten auf die Fahrbahn aus und gelangten auch in die Kanalanlage des Tunnels. Hier besteht jedoch keine Gefahr für die Umwelt, da die Tunnelanlage über einen Filter verfügt. Die restliche Menge an Treibstoff wurde von der Feuerwehr aus dem Tank abgepumpt. Zum Zeitpunkt der Aufräumarbeiten befanden sich bis zu 150 Fahrzeuge im Tunnel. Nach zwei Stunden konnte die Tunnelröhre wieder freigegeben werden“, heißt es seitens der Polizei.