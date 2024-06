Jugendliche bei Unfall aus dem Auto geschleudert: Lenker war erst 16!

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 14:49 / ©BFVFB/C. Karner

Am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, gegen 18.40 Uhr, ereignete sich ein schwerer Unfall in der Nähe von Wiener Neustadt, Niederösterreich. Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt machte eine Spritztour mit dem Auto seiner Mutter, das er unbefugt er einfach nahm – mit ihm im Auto befanden sich vier weitere Jugendliche im Alter zwischen 11 und 13 Jahren, alle aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Der 16-Jährige lenkte das Auto aus Richtung Eggendorf kommend in Fahrtrichtung Siedlung Maria Theresia. Auf Höhe der Überführung der B17 (verlängerte Waldgasse) verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Auto.

Schwer verletzt: Mädchen aus dem Auto geschleudert

Bei dem Unfall überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und drei Mädchen (11,12 und 13 Jahre alt), die auf der Rückbank saßen, wurden aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Sie wurden mit den Rettungshubschraubern Christophorus 3, Christophorus 33 und dem Notarzteinsatzwagen in das Landesklinikum Wiener Neustadt und die Klinik Wien-Donaustadt gebracht. Der 16-jährige Lenker und sein 12-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht. Der 16-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.