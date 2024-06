Über 30 Grad: Nächste Hitzewelle in Kärnten im Anmarsch

In den vergangenen Tagen präsentierte sich das Wetter in Kärnten eher unbeständig. Immer wieder zogen Regenschauer über das Land. Am Wochenende soll nun endlich der Sommer zurückkehren. Temperaturen über der 30-Grad-Marke werden erwartet.

Erhöhte Hitzebelastung

Schon am morgigen Freitag wird es sonnig und warm. „Ab Samstag ist dann mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. In den Tälern ist mit Höchstwerten um bzw. knapp über 30 Grad zu rechnen. Nachmittägliche Quellwolken über den Bergen bleiben harmlos.

Bis zu 32 Grad am Sonntag

Auch am Sonntag wird es mit dem aufkommenden Südwind nochmals richtig heiß. Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad sind drin. „Im Laufe des Nachmittags können sich im Westen aber schon erste Wärmegewitter entwickeln“, so die Fachleute abschließend. Am Montag kündigt sich dann endgültig eine Kaltfront mit trübem Wetter an.