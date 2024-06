Modeunternehmen insolvent: Filialen in Klagenfurt und Lienz betroffen

Ein Konkursverfahren wurde am Donnerstag über das Vermögen der A3 Trading GmbH am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen aus Klagenfurt-Wölfnitz ist seit über 20 Jahren in der Modebranche tätig und betrieb sowohl die Sillis-Filiale im Südpark als auch die Street One/Cecil-Filiale in Lienz. Beide Betriebe sollen nun geschlossen werden.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten

Grund sind wirtschaftliche Schwierigkeiten. „Die Zahlungsunfähigkeit steht unmittelbar bevor“, heißt es seitens des AKV EUROPA. Das Unternehmen habe nicht nur massiv mit Rückgängen von Frequenzen und Umsätzen im stationären Handel zu kämpfen, auch wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens der vormaligen Geschäftspartnerin Tally Weijl Österreich eine Bankgarantie abgerufen, welche zu einer zusätzlichen Liquiditätsanspannung geführt habe. Hinzu kam dann noch zusätzliche Konkurrenz und eine damit verbundene Umsatzverlagerung durch die Eröffnung von Retail-Filialen des Hauptlieferanten in direkter Nähe, so der KSV 1870.

Acht Mitarbeiter betroffen

Die Verbindlichkeiten betragen aktuell rund 148.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von rund 45.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund 25 Gläubiger und acht Mitarbeiter in zwei Filialen betroffen. Forderungsanmeldungen können ab sofort angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2024 um 16:20 Uhr aktualisiert