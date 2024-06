Identität von Kinderleiche geklärt: Es ist der sechsjährige Arian

Arians (6) Leichnam wurde diese Woche in einem Feld in Niedersachsen entdeckt.

Arian (6) ist am 22. April 2024, gegen 19.30 Uhr in seinem Heimatsort Elm verschwunden. In der Folge brach eine große Suchaktion vom Zaun, an der sich auch das Team der K-9 Pro Vermisstensuche rund um Wahlkärntnerin Alexandra Grunow beteiligte – 5 Minuten berichtete. Nun gibt es traurige Gewissheit.

Kinderleiche ist vermisster Arian

Wie mehrere deutsche Medien berichten, handelt es sich bei der Kinderleiche, die ein Bauer im Zuge von Mäharbeiten in Niedersachsen entdeckt hatte, um den verschwundenen Buben. Dies bestätigte inzwischen die gerichtsmedizinische Untersuchung. Details zur Todesursache gaben die Polizisten zum Schutz der Familie und den Persönlichkeitsrechten des Kindes nicht bekannt. Fremdverschulden könne jedoch ausgeschlossen werden.

