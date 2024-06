Autounfall gibt RÃ¤tsel auf: Lenker nach Unfall spurlos verschwunden

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 16:48 / ©Freiwillige Feuerwehr Haselbach

„Beim Eintreffen wurde ein verunfalltes Fahrzeug vorgefunden. Von uns wurde ein Brandschutz aufgebaut, die Unfallstelle abgesichert, weiters unterst√ľtzten wir das Abschleppunternehmen bei der Bergung“, hei√üt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach.

©Freiwillige Feuerwehr Haselbach ©Freiwillige Feuerwehr Haselbach

Suchaktion verlief negativ

Nachdem keine Personen am Unfallort angetroffen wurden, f√ľhrte die Freiwillige Feuerwehr Haselbach eine Suchaktion in der Umgebung durch, die jedoch negativ verlief. Am Einsatz beteiligt waren 14 Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach, ein Abschleppunternehmen, das √Ėsterreichische Rote Kreuz sowie die Polizei.