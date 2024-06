Historisches Fest auf der Burg Eichelberg

Am Foto: Historiker Peter Wiesflecker, Markus Orsini-Rosenberg und Brigitte Orsini-Rosenberg von der Eigentümerfamilie, Bürgermeisterin Doris Liposchek und Franz Zwölbar (v.l.)

Am Foto: Historiker Peter Wiesflecker, Markus Orsini-Rosenberg und Brigitte Orsini-Rosenberg von der Eigentümerfamilie, Bürgermeisterin Doris Liposchek und Franz Zwölbar (v.l.)

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 17:55 / ©Gemeinde Wernberg

800 Jahre reicht die Geschichte der Burg Eichelberg in der Gemeinde Wernberg zurück. Die erste urkundliche Erwähnung der Burgruine geht auf das Jahr 1224 zurück. Damals befand sie im Besitz von Reinher von Eychelberc, einem siegreichen Turnierreiter. Das runde Jubiläum nahmen die „Freunde der Burgruine Eichelberg“ und die Gemeinde am vergangenen Samstag zum Anlass, um bei einem Festakt gemeinsam mit den zahlreichen Besuchern in die Geschichte des Mittelalters einzutauchen.

Jubiläumsfeier auf der Burg

„Wir haben die Jubiläumsfeier bewusst nicht als Mittelalter-Spektakel organisiert, sondern wir wollen uns mit den historischen Tatsachen beschäftigten“, so Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ). Als Vortragenden konnte man den renommierten Historiker Peter Wiesflecker gewinnen. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Ensemble „Hortus Musicus“ sowie von Alois Gasser und seinen mittelalterlichen Freunden aus Judenburg und Umgebung sowie dem Verein „Asgardareid – die wilde Jagd„.

Erst der Anfang

Die Jubiläumsfeier „800 Jahre Burg Eichelberg“ war nur der Auftakt für weitere Aktivitäten. „Gemeinsam mit den Freunden der Burgruine Eichelberg planen wir Führungen und kleinere Veranstaltungen, um die Geschichte der Burg weiterhin lebendig und erlebbar zu machen“, so Liposchek abschließend.