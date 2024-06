Landwirt (54) wurde von motorisiertem Heurechen überrollt

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 18:28 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es am Donnerstagnachmittag bei der Heuernte in Mattling in der Gemeinde Lesachtal. Ein 54-jähriger Landwirt stürzte dort bei der Arbeit mit einem motorisierten Heurechen. Im steilen Gelände wurde er von dem Arbeitsgerät überrollt. Sofort rückte die Besatzung des Notarzthubschraubers C7 zum Rettungseinsatz aus. „Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann ins Krankenhaus Lienz eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei.