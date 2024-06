Kleinkind (1) in Wels aus versperrtem Wagen gerettet

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 18:34 / ©Kirill Gorlov-stock.adobe.com

Ein aufregender Einsatz ereignete sich heute in der Billrothstraße in Wels, Oberösterreich, als ein Kleinkind aus einem versperrten Auto gerettet werden musste. Gegen 11.55 Uhr wurde eine Polizeistreife alarmiert, da ein eineinhalbjähriger Junge in einem verschlossenen Auto eingeschlossen war.

Mutter schließt Autoschlüssel im Wagen ein

Vor Ort erklärte die Mutter, eine 24-jährige deutsche Staatsbürgerin aus dem Bezirk Linz-Land, dass sie versehentlich ihren Autoschlüssel im Wagen zurückgelassen hatte. Nachdem sie ihre Handtasche mitsamt Schlüssel auf den Beifahrersitz gelegt hatte, schloss sie unabsichtlich die hintere Türe. Ihr Sohn befand sich nun seit etwa 15 Minuten im Auto, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Feuerwehr rettet Jungen aus verschlossenem Auto und schenkt ihm Stofftier

„Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr konnte den Jungen mit einem Stofftier bei Laune halten und ihn schließlich aus dem versperrten Auto retten. Diesem ging es glücklicherweise gut und er hatte große Freude mit seinem neuen Stofftier. Danach durfte der Junge sogar noch das Feuerwehrauto besichtigen“, teilt die Oberösterreische Polizei mit.