Bachmann-Wettbewerb startete am Mittwoch in Klagenfurt

Bis kommenden Sonntag verwandelt sich das ORF-Theater wieder in eine viel beachtete Lesearena und Klagenfurt wird zur Literaturhauptstadt. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass der Ingeborg-Bachmann-Preis heuer bereits zum 48. Mal in Klagenfurt ausgetragen wird – und das ohne Unterbrechung. Unsere Landeshauptstadt ist mit den Tagen der deutschsprachigen Literatur zu einem Synonym für den öffentlichkeitswirksamsten Literaturpreis geworden“, betont Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) bei der Eröffnung am Mittwochabend.

ORF-Theater bis auf den letzten Platz besetzt

Auch der Kulturreferent der Stadt Klagenfurt zeigt seine Begeisterung für den beliebten Literaturwettbewerb: „[…] Ich bin auf die heurigen Lesungen sehr gespannt und wünsche allen Autorinnen und Autoren viel Erfolg. Außerdem freut es mich ganz besonders, dass wir mit dem Junior Bachmannpreis auch die Jugend mit ins Boot zu holen“, so Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard begrüßte die Gäste, allen voran die Künstler, welche in den kommenden Tagen ihre bisher unveröffentlichten Texte der Jury und dem Publikum vorstellen werden. Aber auch die Juroren, Gäste aus dem Literaturbetrieb, sowie jene Künstler, die den Eröffnungsabend mitgestaltet haben: Darunter der Grazer Schriftsteller und Autor zahlreicher Theaterstücke, Ferdinand Schmalz.

Wettlesen sowie Verleihung werden live übertragen

Auch dieses Jahr überträgt 3sat das Wettlesen sowie die Preisverleihung live. Lesungen und Diskussionen laufen am Donnerstag und Freitag von 10 bis 15.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 14.30 Uhr. Die Preisverleihung startet am Sonntag um 11 Uhr. Der gesamte Bewerb wird zudem via Deutschlandradio und auch auf der Homepage als Livestream übertragen.