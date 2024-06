Unfall auf A14: Lenker (24) verlor auf nasser Straße Kontrolle über Auto

Am Donnerstag, dem 27. Juni, gegen 11.30 Uhr verlor ein 24-jähriger PKW-Lenker auf der A14 bei Starkregen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit an Bord war ein 23-jähriger Mitfahrer. Auf Höhe der Gemeinde Koblach, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg, geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen die Außenleitschiene. Beide Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten in die Krankenhäuser Feldkirch und Hohenems gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden. Aufgrund der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Autobahn nur einspurig befahrbar, was zu einem bis zu 5 Kilometer langen Rückstau führte.