39 neue Österreicher: Aus diesen Ländern kommen sie

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 19:14 / ©LPD Kärnten/Kuess

Die neuen Österreicher stammen ursprünglich aus den Niederlanden, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Syrien, Indien, Rumänien, Brasilien, der Russischen Föderation, der Türkei, Bulgarien, Somalia und Afghanistan. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hieß sie am Mittwoch im Rahmen eines Festakts in der Kärntner Landesregierung herzlich willkommen und verdeutlichte die Pflichten als Staatsbürger. „Sie bedeuten für Kärnten und Österreich ein Mehr an Wissen und Fähigkeiten. Vielfalt trägt positiv zur Entwicklung einer Gesellschaft bei.“