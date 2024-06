WhatsApp-Ausfall? Probleme mit Sprachnachrichten und Bildern gemeldet

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 19:34 / ©KK

Es ist Donnerstagabend, die perfekte Zeit, um über WhatsApp in Verbindung zu bleiben – oder vielleicht doch nicht? Aktuell häufen sich die Meldungen über Probleme beim Versenden von Nachrichten. Gegen 18 Uhr sind über 150 Ausfälle in Österreich gemeldet worden. Eine aufmerksame Leserin berichtete, dass sie Schwierigkeiten beim Versenden von Sprachnachrichten und Bildern festgestellt hat. Vor allem in Graz, Innsbruck und Wien häufen sich die Problemmeldungen.

Probleme mit Sprachnachrichten und Bildern

„Sprachnachrichten und Bilder kommen entweder verspätet an oder bleiben komplett stecken – und das betrifft nicht nur mich!“, teilt sie gegenüber 5 Minuten mit. Was hinter den Ausfällen steckt, ist derzeit nicht klar.

©Screenshot „allestörungen.at“ Gegen 18 Uhr sind über 150 Ausfälle in Österreich gemeldet worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2024 um 19:50 Uhr aktualisiert