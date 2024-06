John überlebte Blutkrebs: „Ich bin so glücklich, am Leben zu sein“

Alles begann vor fünf Jahren. John Chacko hatte keinen Appetit mehr und es ging ihm immer schlechter. Seine Tochter Dr. Shanon Joan überlegte nicht lange und brachte ihren Vater in das Krankenhaus, wo sie damals als Ärztin arbeitete. „Die Diagnose AML, Akute Myeloische Leukämie, war ein Schock für die ganze Familie“, berichtet der Verein „Geben für Leben„. Es folgte eine schwere Zeit für die Familie: Chemotherapie in der Klinik Ottakring, Rückschläge durch Hirnblutung und Operation im Donauspital. „Es war ein steiniger Weg. Die Pandemie war für mich – wie für alle Patienten – eine Zeit der totalen Isolation. Ohne meine Familie hätte ich es nicht geschafft. Meine Frau Philomena stand mir immer zur Seite“, erinnert sich John Chacko zurück.

Mit ihrer Stammzellspende rettete Sharon Ann ihrem Vater das Leben. John ist überglücklich, heute am Leben zu sein.

Tochter rettet Vater das Leben

Bald war klar, ohne eine Stammzellspende hatte John Chacko keine Überlebenschance. „Meine Töchter Sharon Ann und Shanon Joan erwiesen sich als geeignete Spenderinnen. Ich wollte meine Kinder nicht leiden lassen, aber meine Töchter waren fest entschlossen, das mit mir durchzustehen. Es gab einige Beratungsgespräche im Allgemeinen Krankenhaus in Wien“, erzählt John gegenüber dem Verein „Geben für Leben“. Am 18. Juni 2021 bekam er schließlich seine Stammzellspende. Dieses Datum ist bei John im Kalender fett markiert. Er sieht den Tag als seinen „Re-Birthday“. „Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, heute zu leben! Die Möglichkeit einer Stammzellspende kann Leben retten, deshalb ist es so wichtig, dass sich viele junge Menschen typisieren lassen! Ich hoffe nach dem dritten Re-Birthday auf ein weiteres Leben mit viel Gesundheit und Harmonie in der Familie und einem sozialen Miteinander und Füreinander“, betont Chacko abschließend.