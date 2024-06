Raubüberfall in Gablitz: Täter flüchtig – hast du ihn gesehen?

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 20:29 / ©LPD NÖ

Ein bislang nicht identifizierter Mann betrat gegen 15.05 Uhr das Geschäft und erbeutete sechs hochwertige Parfums. Die Filialleiterin bemerkte den Vorfall sofort und stellte den Dieb zur Rede. Doch statt sich stellen zu wollen, setzte der Täter unvermittelt Pfefferspray ein, bevor er mit seiner Beute das Weite suchte.

Pfefferspray-Attacke verletzt Filialleiterin und Mitarbeiterin

Die Attacke hinterließ nicht nur einen gestohlenen Vorrat, sondern auch zwei Opfer: Die Filialleiterin und eine Mitarbeiterin wurden durch den Pfefferspray des Räubers verletzt und mussten im Landesklinikum Tulln ambulant behandelt werden. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen blieb der Gesuchte bislang unauffindbar.

Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro

In den Ermittlungen der Polizeiinspektion Gablitz stellte sich heraus, dass derselbe Mann möglicherweise bereits 30 Minuten zuvor in einer Drogerie in Sieghartskirchen zwei weitere Parfums gestohlen hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

©LPD NÖ ©LPD NÖ ©LPD NÖ