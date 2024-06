Trafikraub in Oberösterreich aufgeklärt – Täter hinter Gittern

Nach intensiven Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Oberösterreich den Raubüberfall auf eine Trafik in Altheim vom 24. Mai 2024 aufklären. Der Täter, ein 35-jähriger vorbestrafter Mann aus dem Bezirk Ried, wurde am 26. Juni 2024 von Beamten der DSE EKO Cobra an seiner Wohnadresse festgenommen und in die Justizanstalt Ried überstellt. Der Täter zeigte sich umfassend geständig und gab an, die Beute für den Kauf von Suchtmitteln verwendet zu haben. Die Spielzeugpistole wurde sichergestellt, teilt die Polizei nun mit.

Raubüberfall erschüttert Altheim

Der Überfall hatte am besagten Tag gegen 11.10 Uhr für Aufsehen gesorgt, als der Täter die Trafik in der Mühlheimer Straße überfiel. Trotz einer großangelegten Fahndung mit Streifen, Sondereinheiten, Diensthunden und Polizeihubschrauber gelang dem Täter zunächst die Flucht. Das 60-jährige Opfer erlitt einen Schock, blieb jedoch physisch unverletzt.