Einmal pro Woche: Alkoholverzicht von Grazer Lokal erhitzte die Gemüter

Ein Lokal in Graz hat an einem Tag in der Woche keinen Alkohol ausgeschenkt und erntete dafür Kritik.

Alkoholfrei, so lautete das Motto eines Lokals beim Lendplatz, zumindest an einem Wochentag. Immer mittwochs wurde auf den Ausschank von Alkohol verzichtet. „An einem Tag pro Woche treten die Frauen, die sich um die Qualität der Waren, die Belieferung der Geschäfte und die Verbreitung der Speisen für das Lokal kümmern in den Vordergrund und kochen, was ihnen Freude macht. Diese Karte ist daher auf diesen Tag beschränkt. An diesem Tag wird kein Alkohol ausgeschenkt“, so stand es in der Getränkekarte geschrieben.

Aus religiösen Gründen

Warum aber wurde der alkoholfreie Tag eingeführt? „Das liegt daran, dass es den Frauen, die an diesem Tag arbeiten, aufgrund ihrer Religion nicht gestattet ist, Alkohol auszuschenken“, erklärt ein Mitarbeiter des Lokals gegenüber 5 Minuten.

Kundschaft reagierte

Dieser Beschluss sorgte bei der Kundschaft jedoch für gehörig Unmut. Obwohl die Gäste bei jedem anderen Lokal am Markt – und von denen gibt es einige – Alkohol konsumieren können, reagierten sie einem Mitarbeiter zufolge wenig tolerant. „Wir sind hier in Österreich“, so die Reaktion eines Gastes. Der alkoholfreie Mittwoch wurde mittlerweile wieder abgeschafft, erzählt ein Angestellter im Gespräch mit 5 Minuten. Dies sei den heftigen Reaktionen geschuldet.

„Coole Aktion“: Unterstützung für alkoholfreien Tag im Grazer Lokal

Trotz der Kritik gab es auch positive Rückmeldungen zu der Aktion. Einige Gäste äußerten Verständnis und unterstützten die Idee. „Man wird wohl einmal die Woche auf Alkohol verzichten können“, meinte ein Gast, „immerhin ist es ja unter der Woche.“ Andere bezeichneten die Initiative als „coole Aktion“ und bekundeten ihr „vollstes Verständnis“ für den Versuch, kulturelle Unterschiede zu respektieren.