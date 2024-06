Rassistische Beleidigungen: 18-Jähriger rastete plötzlich völlig aus

Ein 30-jähriger Klagenfurter beschimpfte am Donnerstagnachmittag einen 18-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan beinahe während der gesamten Zugfahrt von Pörtschach nach Klagenfurt mit rassistischen Ausdrücken. Im Bahnhofgelände eskalierte die Situation schließlich endgültig, als der 30-Jährige den 18-Jährigen mit einer Halskette auf den Kopf schlug. „Dabei erlitt er eine leichte Verletzung“, heißt es seitens der Polizei.

Schlägerei am Bahnhof

In der Folge schlug der 18-Jährige den 30-Jährigen nieder und flüchtete gemeinsam mit seinem 18-jährigen Begleiter aus dem Bezirk Villach-Land vom Bahnhofgelände. „Nach einer kurzen Fahndung konnten beide Männer in der Nähe des Bahnhofs angetroffen werden und zeigte sich zum Vorfall geständig“, so die Beamten. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Männer der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2024 um 21:39 Uhr aktualisiert