Nach Unwetter: Sonnige Aussichten für die Steiermark am Freitag

Am Freitag wird die Steiermark von deutlich mehr Sonnenschein begleitet sein. Frühmorgendliche Restwolken und Nebelfelder lösen sich rasch auf. Am Nachmittag sind nur vereinzelte Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad an. In der Obersteiermark frischt der Nordwestwind zeitweise auf, während es im Süden und Osten schwül bleibt, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.