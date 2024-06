Snapchat-Posting löste Polizei-Großeinsatz in Lustenau aus

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 22:02 / ©BMI/Gerd Pachauer

Für Aufruhr sorgte am Donnerstagnachmittag ein Snapchat-Posting in Lustenau. Darauf zu sehen: Eine männliche Person mit Schusswaffe. Auch sei das Foto mit einem verdächtigen Text unterlegt gewesen, heißt es seitens der Vorarlberger Polizei. In der Folge rückten zwölf Polizeistreifen samt Drohne sowie die Sicherheitswache Dornbirn und ein Team des Roten Kreuzes zum Einsatz aus.

Bereich wurde großräumig gesperrt

„Aufgrund der Gefährdungslage wurde in Lustenau ein Bereich großräumig abgesichert“, erklären die Beamten. Dabei musste sogar der Verkehr teilweise umgeleitet werden! Gegen 17.20 Uhr konnte schließlich eine männliche Person beim Verlassen eines Gebäudes durch die Polizei angehalten werden. Zwar wurde keine Waffe gefunden, nichtsdestotrotz wird der 15-jährige Jugendliche bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. „Für die Anwohner im Bereich der Absperrung bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung“, versichern die Beamten abschließend.