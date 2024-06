CSD-Parade am Samstag: So wirkt sie sich auf die Öffis aus

Am Samstag findet die CSD-Parade in Graz statt. Diese führt zu Änderungen im öffentlichen Verkehr.

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 06:40 / ©5 Minuten

Am kommenden Samstag, den 29. Juni 2024 findet die CSD-Parade mit anschließendem Parkfest in Graz statt. Die Veranstaltung beginnt bereits um 12 Uhr: Beim Stadtpark treffen sich die Teilnehmer der Parade und ziehen gemeinsam über die Grazer Innenstadt in Richtung Volksgarten. Es kommt deshalb auch zu Verkehrsbehinderungen.

So verläuft die Route

Die Versammlung beginnt um 11.30 Uhr im Bereich Erzherzog Johann Allee/ Kreuzungsbereich Burgring. Gegen 13.15 Uhr setzt sich der Versammlungsmarsch auf der Strecke über Burgring – Opernring – Eisernes Tor – Herrengasse – Hauptplatz – Murgasse – Erzherzog-Johann-Brücke – Südtiroler Platz – Annenstraße – Volksgartenstraße – Volksgarten in Bewegung.