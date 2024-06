Kollision mit Auto: Schwerverletzter nach Motorradunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 27. Juni 2024 gegen halb sieben am Abend im Gemeindegebiet von Rosenau am Hengstpass im Bezirk Kirchdorf im Traunviertel. Dabei fuhr ein 61-jähriger Niederländer mit seinem Motorrad auf der Hengstpass-Landesstraße Richtung Unterlaussa. In einer scharfen Rechtskurve geriet er auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto eines 61-jährigen Deutschen. Der Motorradfahrer kam dadurch zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kirchdorf geflogen.