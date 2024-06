Betrunkener (32) pöbelt Gäste an und verprügelte 20-Jährigen

Am 28. Juni 2024 um 1.30 Uhr pöbelte ein 32-jähriger, stark alkoholisierter Mann vor einem Lokal in Spittal an der Drau Gäste an. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Mann kurz zuvor einen 20-Jährigen mit mehreren Faustschlägen verletzt hat. Der 32-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.