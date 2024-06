Mit über 100 km/h durchs Ortsgebiet: 18-Jährigen wurde Schein abgenommen

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 07:10 / ©pexels

Am 27. Juni 2024 um 19.54 Uhr führten Polizeibeamte der PI Villacher Straße auf der B 83 Kärntner Straße auf Höhe des ehemaligen Hotel Wörthersee Lasermessungen durch. Dabei wurde bei einem 18-jährigen Motorradlenker eine Fahrgeschwindigkeit von 103 km/h gemessen.

Weiterfahrt untersagt

Der Mann fuhr von Klagenfurt kommend in Richtung Krumpendorf. In diesem Bereich gilt eine 50 km/h Beschränkung. Somit überschritt der Lenker die Geschwindigkeitsbeschränkung um 53 km/h. Ihm wurde an Ort und Stelle vorläufig der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.