Umfrage zum Mobilitätsplan startet: Jetzt können die Grazer mitreden

Nach dem erfolgreichen Mobilitätsdialog im Grazer Congress Anfang Juni, wo sich rund 300 interessierte Menschen bereits über den Mobilitätsplan 2040 (MP2040) der Stadt Graz informierten und erstes Feedback zur Zukunft der Mobilität gaben, wird die Bürgerbeteiligung nun weiter ausgeweitet.

Eure Meinung ist gefragt

Mit einer Onlineumfrage zum MP2040 sollen noch mehr Menschen ins Boot geholt werden. In der Umfrage werden unter anderem folgende Fragen gestellt: Wie legen Sie Ihre meisten Wege im Alltag zurück? Wie beurteilen Sie die Situation für Fußgänger und Radfahrer in der Stadt? Was wünschen Sie sich beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs? Welche Ziele in der Stadt sollten wie erreichbar sein?

Ziel: Modal Split 80/20 bis 2040

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hofft auf viele Rückmeldungen: „Der Fragebogen hilft uns, Graz für alle Bewohner der Stadt lebenswerter und besser zu machen, denn die Antworten der Menschen werden die Art und Weise, wie wir in Graz in Zukunft mobil sein werden, mitgestalten. Ich bitte um rege Beteiligung, um im MP2040 auf so viele Bedürfnisse wie möglich Rücksicht nehmen zu können. Nur gemeinsam schaffen wir es das im Gemeinderat 2023 beschlossene Ziel des Modal Splits von 80/20 Realität werden zu lassen.“ Mit dem Modal Split 80/20 ist gemeint, dass bis 2040 nur mehr 20 Prozent des Verkehrs in Graz auf den Autoverkehr entfallen sollen, 80 Prozent hingegen sollen durch Öffi-, Rad- und Fußverkehr entfallen.