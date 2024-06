Odyssee für Kärntner Fußballfans: Flug-Chaos nach EM-Match

15 Fußballfans aus Kärnten und Steiermark, darunter der bekannte Naturfotograf Michael Schober aus Radenthein, starteten am Sonntag von Triest nach Berlin und wollten am Mittwochnachmittag wieder daheim sein, um seinen Geburtstag zu feiern. Ihre Rückreise nach dem EM-Spiel endete aber in einem Flug-Chaos!

©zVg. / KK Fußballfans aus Kärnten bei der EM: Noch ahnen sie nicht, was später noch auf sie zukommen wird.

Flug gestrichen

Zwölf Personen reisten mit Endziel Triest, drei mit Endziel Graz. Am Flughafen Berlin am Mittwoch um 7 Uhr früh erfahren die zwölf Kärntner, dass ihr Flug gestrichen wurde. Nach einer Stunde wurde von Lufthansa ein Ersatzflug von Berlin über Frankfurt nach Mailand und weiter nach Triest angeboten. Schober: „Es war schockierend, wir irrten praktisch durch halb Europa, um wieder heimzukommen. Ich war fast einen Tag unterwegs. Meinen Geburtstag habe ich am Flughafen gefeiert.“

Musste von Eltern in Venedig abgeholt werden

Der Grund: Statt wie geplant gegen Mittag in Triest anzukommen, verzögert sich alles bis 22 Uhr am Abend. Einer der Passagiere musste einen Umweg über München nach Mailand und weiter nach Triest nehmen. Schober: „Aber da gab es in München Gewitter, er kam zu spät weg und verpasste dadurch den Anschluss-Flug von Mailand nach Triest. Er musste in Mailand übernachten und wollte am nächsten Tag von Mailand über Venedig nach Villach mit dem Zug reisen. Doch dieser Zug hatte Verspätung und so strandete er in Venedig, wo er von seinen Eltern abgeholt werden musste.“ Er selber traf in Radenthein am Donnerstag gegen 1 Uhr früh wieder ein. Der Flug der drei anderen Passagiere über Graz wurde ebenso gestrichen und geht überhaupt erst morgen, Freitag, um 18 Uhr von Berlin über Wien nach Graz, Ankunft in Graz um 23 Uhr.

Reisebüro an Entschädigung dran

Die gute Nachricht: Das Reisebüro Bacher in Radenthein, wo die meisten Flüge gebucht wurden, kündigte Verhandlungen mit der Lufthansa an, um für diese Odyssee eine nach dem EU-Recht zustehenden Entschädigung zu bekommen.

©zVg. / KK Fast einen Tag brauchten die Fußball-Fans von der EM wieder nach Hause.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2024 um 09:02 Uhr aktualisiert