Kunst am Wörthersee: Fotoausstellung im Strandbad Klagenfurt

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 08:41 / ©WKK_Michael_Neuwirth

Die Bilder auf den weißen Badehütten im Strandbad Klagenfurt waren schon in den letzten Jahren ein wahrer Blickfang. Aufgrund des großen Erfolgs wird es auch in diesem Sommer wieder eine Kunstausstellung geben. Die Berufsfotografen hatten die Möglichkeit, Bilder in den Kategorien Portraits, Landschaften, Kunst, Technik, Hochzeit und Werbung einzureichen.

Leistungsschau des heimischen Handwerks

Rund 60 Fotos werden in der Kunstausstellung zu sehen sein. „Ziel der Ausstellung ist eine Leistungsschau des heimischen Handwerks. Wir wollen die Qualität unserer Arbeit hervorheben und zeigen, dass wir Meister unseres Fachs sind. Die eingereichten Werke beweisen die künstlerische Kreativität und das gute Auge“, sagt Michael Linzer, Landesinnungsmeister der Berufsfotografen.

Fundierte Ausbildung

Tagtäglich werden Millionen von Fotos geschossen und ins Internet gestellt. Ein professionelles Bild hält nicht nur Erinnerungen fest, sondern vermittelt auch Botschaften. Linzer: „Die Berufsfotografen verfügen über eine fundierte Ausbildung und verstehen ihr Handwerk. Die Bilder sind dank professioneller Ausrüstung mit Handyfotos nicht vergleichbar. Auftraggeber sind von der Qualität oft völlig überrascht.“