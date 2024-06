Erster „EduDay“: Schüler entdecken durch Workshops neue Lernwelten

Woher kommen Gewürze und wie unterscheiden sich Gerüche und Geschmäcker? Was kann man mit 3D-Druck und 3D-Stiften gestalten und wofür werden sie verwendet? An einem Vormittag konnten die neun Klassen der Volksschule 8 in Villach Landskron an spannenden Workshops teilnehmen, die in den Klassenzimmern der Schule durchgeführt wurden.

Auf Altersgruppen abgestimmt

Die Workshops waren speziell auf die verschiedenen Altersgruppen abgestimmt und wurden professionell von den Labs des Educational Lab, welches im Lakeside Park angesiedelt ist, begleitet. Die Schüler und Lehrerkräfte waren begeistert von den praxisnahen und interaktiven Workshops.

Innovative Lernformen

„Als Lakeside Park in Kooperation mit dem High Tech Campus Villach fördern und unterstützen wir innovative Bildungsinitiativen. Mit dem Educational Lab im Lakeside Park nutzen wir die Möglichkeit, als offenes Forschungslabor, innovative Lernformen zu erproben. Jetzt ist es uns gelungen, dieses Angebot auch erstmals in die Region zu tragen. Die Begeisterung der Kinder war überwältigend und möglicherweise haben wir heute einen Technikimpuls gesetzt, der den Forschern entfacht und uns Fachkräfte für die Zukunft sichert“, so Lakeside Park Geschäftsführer Bernhard Lamprecht.

Ecucation Lab

Das Educational Lab im Lakeside Park ist ein offenes Forschungslabor, das Menschen jeden Alters ein Umfeld für innovatives Lernen und Experimentieren bietet. Es richtet sich nicht nur an Schüler und Kindergärten, sondern auch an Studierende, Lehrende, Fortbildungsinteressierte und Organisationen.