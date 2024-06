Blutiger Streit: Verdächtiger (44) nach Messer-Angriff gefasst

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 09:01 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Am Donnerstagabend, dem 27. Juni, kam es im Salzburger Stadtviertel Elisabeth Vorstadt zu einem Vorfall: Ein 44-jähriger Kroate soll einen 40-jährigen Salzburger nach einem Streit mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Laut einem Zeugen handelte es sich dabei um ein Messer. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte er sich mit Tritten und Drohungen gegen die Polizisten. Das Tatmittel konnte nicht gefunden werden. Das Opfer wurde in die Landesklinik Salzburg gebracht, es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.