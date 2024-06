Hier bekommst du am 16. Juli ein Gratiswürstel von Toni Polster

Nachdem eine hochkarätige Jury die „Prime-Wurst“ im vergangenen Jahr zur besten Wurst Österreichs gekürt hatte und diese am Prime Day kostenlos an ausgewählten Würstelständen für Prime-Mitglieder erhältlich war, kämpft die „Prime-Wurst“ nun um den Weltrekord. Unter dem Motto „Wöd Deals – wöd Wurst“ tritt Amazon gemeinsam mit der oberösterreichischen Metzgerei Maier und einem prominent besetzten Weltrekord-Team an, um für Österreich einen GUINESS-WORLD-RECORDS-Titel nach Hause zu holen: den für die längste Wurstkette der Welt.

©Maximilian Lottmann Für Toni Polster und einige andere Promis geht’s am 11. Juli um die Wurst.

Ziel: Längste Wurstkette der Welt

Unterstützung bekommen Amazon und die Metzgerei Maier von einem eigens für diesen Weltrekordversuch kurierten Team. Toni Polster, Silvia Schneider, Billie Steirisch, Sonnenscheincatering und Satansbratan werden mit Hilfe von Amazon-Mitarbeitern und ausgewählten Wurstspezialisten am 11. Juli 25.000 „Prime-Würste“ unter den gestrengen Augen der offiziellen GUINESS-WORLD-RECORDS-Rekordrichter in den Sofiensälen zu einer vier Kilometer langen Wurstkette verbinden. Ziel dieser Aktion ist es, den aktuellen GUINNESS-WORLD-RECORDS-Titel der längsten Wurstkette zu brechen.

©Maximilian Lottmann Auch Silvia Schneider ist mit von der Partie.

Gratiswürstel für Prime-Mitglieder und Bedürftige

Für Prime-Mitglieder und hunderte Amazon Mitarbeiter in ganz Österreich gibt es am Prime-Day (16. Juli) gratis Prime-Würste – entweder an einem Würstelstand in ihrer Nähe oder wie im Verteilzentrum in Klagenfurt direkt am Standort für sie gegrillt. 10.000 Weltrekord-Prime-Würste spendet Amazon an die Tafel Österreich und die Team Österreich Tafel in Graz, die anschließend über diese gemeinnützigen Organisationen ausgegeben werden. In Graz unterstützen auch Mitarbeiter des lokalen Forschungs- und Entwicklungszentrums bei der Ausgabe der Prime Würste an Bedürftige. Darüber hinaus spendet der Standort 5.000 Euro an die Einrichtung des Roten Kreuzes Graz-Stadt. Am Prime Day am 16. Juli gibt Billie Steirisch von 17.30 bis 19.30 beim Standl 5 am Hauptplatz Graz gratis die Prime-Wurst aus.

©Maximilian Lottmann Am 16. Juli gibt Billie Steirisch in Graz Gratiswürstel aus.

Bisherige Wurstketten-Rekordhalter Der GUINNESS WORLD RECORDS Titel für die längste Wurstkette der Welt, ist ein über viele Jahre international heiß umkämpfter Weltrekord. Amtierender Weltrekordhalter in der Disziplin ist VZW Worstenfeesten in Belgien, der am 15. August 2013 den Weltrekord mit einer Länge von 3.543,65 Metern aufstellte. Zuvor war es 2013 bereits Schweizer Fleischhauern gelungen, eine 2.952 m lange Wurstkette zu erstellen und den Rekord der italienischen Branchenkollegen mit 2.541 Meter zu brechen.

Würstel-Know-how ist gefragt

Die Vorbereitungen auf den Rekord der Rekorde laufen auf Hochtouren. Experten der AMA Marketing, der Lebensmittelakademie, Lehrlinge des Josephinums Wieselburg und Robert Mühlecker, Lebensmittelexperte, tüfteln seit Monaten am Projekt Weltrekord, um die perfekten Bedingungen für den Guinness-Weltrekordversuch zu schaffen, für den es genaue Vorgaben gibt. Die Herausforderung geht dabei weit über das lückenlose Verbinden der einzelnen Würste hinaus. Ob korrekte Würstellänge, Verbindungstechnik, ausgetüftelte Logistik oder platzsparendes und sicheres Auflegen der Vier-Kilometer-Wurstkette, am 11. Juli zählt jedes Detail und jeder Handgriff.

©Maximilian Lottmann Die Promis haben sichtlich Spaß mit den Würsteln.

So bereitet sich die Prominenz vor

Auch Amazons prominentes „All-Star-Würstl-Team“ bereitet sich bereits ganz individuell auf den großen Tag vor. Toni Polster dem Höhepunkt sieht dem Höhepunkt seiner Karriere entgegen: „Zum Weltrekord hat es in meiner Fußball-Karriere nicht gereicht, aber jetzt ist es hoffentlich bald so weit.“ Satansbratan ist hingegen zum Knotenexperten aufgestiegen: „Ich bin noch am Üben, ob der Henkerknoten oder der Rauschknoten am besten ankommt bei den Weltrekord-Richtern“. Billie Steirisch überlegt noch, ob man die 25.000 Käsekrainer am Schluss in Kernöl tunken sollte, um die Weltrekord-Richter zu beeindrucken, während Silvia Schneider das Käsekrainer-Rezept der Metzgerei Maier nachkocht. Immerhin wurde der Käsekrainer im Vorjahr von der Promi-Jury zur besten Österreichs gewählt und mit dem Titel „Prime-Wurst“ ausgezeichnet. Tik-Tok Star Paul aka Sonnenscheincatering bastelt inzwischen fleißig an einem Megazentimetermaß, um den Weltrekord genau nachzumessen.

©Maximilian Lottmann Der Influencer „Sonnenscheincatering“ ist ebenfalls Teil des Weltrekordteams.

Diese Würstelstände nehmen teil: Niederösterreich:

Wolf´s Würstelstand | Parzelle, Bahnhofplatz 82, Stockerau | 10.30-21 Uhr

Wolf´s Würstelstand | Parzelle, Bahnhofplatz 82, Stockerau | 10.30-21 Uhr Burgenland:

Franz Streetfood | EO OBERWART, Europastraße 1-2, Oberwart | 9-19 Uhr

Franz Streetfood | EO OBERWART, Europastraße 1-2, Oberwart | 9-19 Uhr Oberösterreich:

Würsteltreff Gschwandtner | Kärntnerstraße 16s, Linz | 10-19 Uhr

Würsteltreff Gschwandtner | Kärntnerstraße 16s, Linz | 10-19 Uhr Steiermark:

Bellys | Hauptplatz Stand 374, Graz | 18.30-2 Uhr

Standl 5 | Hauptplatz Stand 5, Graz | 10-19.30 Uhr

Bellys | Hauptplatz Stand 374, Graz | 18.30-2 Uhr Standl 5 | Hauptplatz Stand 5, Graz | 10-19.30 Uhr Kärnten:

Romans Imbiss | Lodengasse 28, Klagenfurt | DI 10-22 Uhr, MI 10-2 Uhr

Romans Imbiss | Lodengasse 28, Klagenfurt | DI 10-22 Uhr, MI 10-2 Uhr Salzburg:

Heisse Kiste | Schwarzstraße 4, Salzburg | DI 19-02 Uhr, MI 19-4 Uhr

Heisse Kiste | Schwarzstraße 4, Salzburg | DI 19-02 Uhr, MI 19-4 Uhr Tirol:

Siedepunkt Innsbruck | Maria-Theresien-Straße 18, Innsbruck | 18.30-2 Uhr

Siedepunkt Innsbruck | Maria-Theresien-Straße 18, Innsbruck | 18.30-2 Uhr Vorarlberg:

McGrill Bregenz | Schweizer Straße, Bregenz | 16-23 Uhr

McGrill Bregenz | Schweizer Straße, Bregenz | 16-23 Uhr Wien:

Zum Kaiser Würstelstand | Krugerstraße 1, 1010 Wien| 10-2 Uhr

Zum Hohen Markt Würstelstand | Hoher Markt ggü 8, 1010 Wien |10-4 Uhr

Kaiserzeit Würstelstand | Augartenbrücke, 1020 Wien |11-22 Uhr

Hermanns Würstelstand | Stiftgasse 5-7, 1070 Wien |10-00 Uhr

Würstelstand Alles Walzer Alles Wurst | Quellenstraße 85, 1100 Wien| 10-2 Uhr

Zur Ostbahnfini | Schemmerlstraße 72, 1110 Wien | 9-19 Uhr

Würstelstand Leo | Döblinger Gürtel 2, 1190 Wien | 10-4 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2024 um 09:56 Uhr aktualisiert