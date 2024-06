Mann (24) geht zu den Schwiegereltern, dann steht Polizei vor der Tür

Veröffentlicht am 28. Juni 2024, 09:43 / ©Montage: BMI Pachauer/ 5 Minuten/ Canva

Nun, Fakt ist, der 24-jährige Mann aus Vöcklabruck (Oberösterreich) befand sich der Nacht zum heutigen Freitag, den 28. Juni, bei seinen Schwiegereltern Zuhause. Dort trafen ihn auch die Beamten an. Ein Alko-Test wurde mit ihm durchgeführt. Das Ergebnis: 2,18 Promille. Dem jungen Oberösterreicher wurde der Führerschein abgenommen. Aber warum?

Unfall, aber keine Spur vom Lenker

Zurück zum Anfang: Am Donnerstag, dem 27. Juni, kurz vor 23 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein: Ein vermeintlicher Alkolenker sei auf der B1 Wiener Straße in Vöcklabruck unterwegs. An der Kreuzung mit der Gmundner Straße stießen die Beamten auf mehrere Autos mit eingeschalteter Warnblinkanlage, die wegen eines Unfalls angehalten hatten. Auch das gesuchte Fahrzeug war beteiligt. Vom Fahrer aber keine Spur, er war geflüchtet. Die Zweitbeteiligten, ein 19-jähriger Österreicher und ein 21-jähriger Syrer aus dem Bezirk Vöcklabruck, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

Bei Schwiegereltern versteckt

Durch am Unfallort gefundene Dokumente konnte die Polizei den Flüchtigen schnell identifizieren: Es war der 24-jährige Oberösterreicher, der sich in seinem Rausch nach dem Unfall bei den Schwiegereltern versteckte. Bei seiner Befragung gestand er, die Kreuzung mit seinem Firmenbus bei Rotlicht überquert zu haben, was zur Kollision führte.